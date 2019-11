StuttgartIm Clubhaus des VfB Stuttgart servierte man Schoko- und Zwetschgenkuchen, als die beiden finalen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 15. Dezember in einer Presserunde erstmals aus dem Schatten ans Licht traten. Zehn Bewerber waren ursprünglich angetreten. Dabei gesucht, so umschrieb der Vorsitzende Wolf-Dietrich Ehrhard den wochenlangen Auswahlprozess des Vereinsbeirates, „waren letztlich Persönlichkeiten mit authentischem, selbstbewussten und souveränem Auftreten, die aber auch Bodenhaftung besitzen.“

Ehe die Mitglieder entscheiden, ist die Vorauswahl des achtköpfigen Rates auf den Tübinger Großbuchhändler Christian Riethmüller,