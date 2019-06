Stuttgart Der Protest gegen den Präsidenten geht weiter, unübersehbar und unüberhörbar. Beim Trainingsauftakt des Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart mit 4500 Besuchern am Donnerstagnachmittag hängten die Ultras vom Commando Cannstatt und vom Schwabensturm zwei große Dietrich-raus-Plakate auf und bekräftigten ihre Forderung auch mit vereinzelten gemeinschaftlichen Dietrich-raus-Rufen. Wolfgang Dietrich, der umstrittene Clubchef, soll weg.

Am 14. Juli (13 Uhr) steigt in der Mercedes-Benz-Arena die VfB-Mitgliederversammlung. Es steht auch eine Wahl an. Es geht dabei aber nicht um den Präsidenten, sondern um den vakanten Posten des dritten