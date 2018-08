Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Der VfB Stuttgart hat Innenverteidiger Marcin Kaminski an Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf verliehen. Der Vertrag über ein Jahr enthält keine Kaufoption. Das teilten beide Vereine am Freitag mit.

An dem fünfmaligen polnischen Fußball-Nationalspieler hatte die Fortuna schon lange Interesse, der VfB wartete aber die Entwicklung um den vom FC Bayern umworbenen Weltmeister Benjamin Pavard ab. Ganz sicher ist ein Verbleib des Franzosen aber trotz des Abschieds von Kaminski erst nach dem Ende der Transferperiode.

Zuletzt hatte Stuttgart bereits Mittelfeldspiele Orel Mangala an den Hamburger SV verliehen. «Orel und Marcin spielen in unseren Zukunftsplanungen eine wichtige Rolle. Es gab für beide Spieler wirtschaftlich lukrative Transferangebote, aber Verkäufe waren nie Thema für uns», sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke in einem Interview auf der Vereinshomepage.