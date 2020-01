StuttgartNatürlich gibt es für so einen begabten Spieler einen Markt mit reichlich Interessenten. Denn Orel Mangala ist ja 21 Jahre jung. Er verfügt über eine starke Technik und großes Spielverständnis. Er kann viel und schnell laufen sowie gallig in die Zweikämpfe gehen. Das alles ergibt ein ziemlich komplettes Paket an Fähigkeiten für einen Mittelfeldspieler und macht den Belgier begehrt. Doch Mangala kann trotz seiner geschmeidigen Bewegungen eines noch nicht: sein enormes Talent konstant und stabil auf den Fußballplatz bringen – das macht ihn weniger begehrt und hat beim VfB Stuttgart Fragen aufgeworfen. Aufgelaufen sind diese dann unmittelbar vor