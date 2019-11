Stuttgart (dpa/lsw)Der VfB Stuttgart steht im Spiel gegen Dynamo Dresden am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) unter Erfolgsdruck. Nach zuletzt drei Niederlagen nacheinander in der 2. Fußball-Bundesliga wäre alles andere als ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten eine herbe Enttäuschung für die Schwaben. Anders als beim jüngsten Pokal-Erfolg beim Hamburger SV muss VfB-Trainer Tim Walter gegen Dynamo auf den in der Liga noch gesperrten Verteidiger Holger Badstuber verzichten. Mit einem Sieg könnte der VfB im Idealfall auf den zweiten Tabellenplatz zurückkehren.