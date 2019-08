StuttgartSpieler wie Mario Gomez verschlägt es selten in die zweite Liga. Für so manchen neuen Mit- oder Gegenspieler ist die Begegnung mit dem Ex-Nationalspieler vom VfB Stuttgart, der noch 2018 für Deutschland bei der Fußball-WM in Russland stürmte, fast schon surreal. „Es ist nicht nur für die Spieler etwas Besonderes, sondern auch für mich als Trainer“, sagt der VfB-Coach Tim Walter. „Mario hat so viel erlebt und so viel erreicht in seinem Fußballleben – es gibt wenig noch aktive Spieler, die das vorzuweisen haben. Deswegen ist es egal, ob er spielt oder nicht spielt, er ist definitiv ein Vorbild.“

Zuletzt hat Gomez gespielt, wenn er fit war.