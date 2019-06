StuttgartSeine Frau und die drei Kinder bleiben, wo sie sind, im gewohnten Umfeld, in München. Tim Walter, der Trainer des VfB Stuttgart, trägt sie zweieinhalb Autostunden davon entfernt an seiner neuen Arbeitsstätte aber natürlich immer bei sich in Gedanken, im Herzen – und am linken Handgelenk. Denn das zieren selbst gemachte, bunte Armbändchen von seiner Familie, die er so gut wie nie abnimmt. „Manche haben Tattoos, ich habe die Bändchen von meinen Kindern und meiner Frau“, sagt der 43-Jährige.

Am Donnerstagnachmittag hatte Walter beim offiziellen Trainingsauftakt im Robert-Schlienz-Stadion seinen ersten öffentlichen Auftritt als VfB-Coach. Die