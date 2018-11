StuttgartDie Daten, welche die Statistikabteilung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) aktuell aufs Tapet hievt, sie regen besonders mit Blick auf den VfB Stuttgart zum Nachdenken an. Rund ein Drittel der Tore in der Fußball-Bundesliga, so weist es das Zahlenmaterial aus, sind im aktuellen Spielbetrieb der höchsten Liga bisher entweder direkt nach Standards oder im unmittelbaren Anschluss daran, also mit dem so genannten zweiten Ball, gefallen. Dabei nimmt sich dieser Anteil gemessen im internationalen Vergleich noch gering aus: Bei der Fußball-WM in Russland etwa fielen 45 Prozent der Tore nach einem ruhendem Ball, also nach Eckball, Freistoß oder Elfmeter.