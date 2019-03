Zuzenhausen (dpa/lsw)Die TSG 1899 Hoffenheim will dem kriselnden VfB Stuttgart im Bundesliga-Derby einen weiteren Schlag verpassen. «Wenn ein Boxer (...) angeschlagen ist, dann wäre es ratsam, ihm noch eine zu verpassen, dass er auch liegt», sagte Trainer Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Er wollte das aber nicht so martialisch verstanden wissen und erklärte: «Das ist auch das Ziel - metaphorisch, nicht in Wirklichkeit, also bildhaft.»

Am vergangenen Wochenende hatte sein Abwehrspieler Ermin Bicakcic den abstiegsgefährdeten VfB als angeschlagenen Boxer bezeichnet, der besonders gefährlich sei. Unter Nagelsmanns Regie haben