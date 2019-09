Stuttgart Rick van Drongelen vom Hamburger SV und Jannik Müller von Dynamo Dresden waren in dieser Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga schon ganz schön oft am Ball. Der eine bringt es nach sieben Spieltagen auf 647 Ballkontakte, der andere auf 610. Damit belegen die beiden Innenverteidiger in dieser Statistik jedoch „nur“ die Plätze zwei und drei – mit Pascal Stenzel vom VfB Stuttgart können sie nicht mithalten. Stenzel kommt bereits auf 758 (!) Ballkontakte, also rund 108 pro Partie. Der rechte Verteidiger besetzt im Aufbauspiel eine zentrale Rolle, das läuft fast immer über ihn. Der viele Ballbesitz kommt ihm entgegen, die Leihe vom