StuttgartEs ruht reichlich Erfolgsdruck auf seinen schmalen Schultern, seit die Delegation der Argentinos Juniors ihren Jungstar Nicolas Gonzalez in Stuttgart zurückgelassen hat. Im Sommer, als der Mitläuferclub aus Buenos Aires seinen 8,5-Millionen-Euro-Rekordtransfer mit dem VfB Stuttgart eingetütet hatte, da waren sie geballt an der Seite ihres Spielers an den Neckar geeilt. Der stolze und erwartungsfrohe Präsident Cristian Malaspina zum Beispiel, der Schatzmeister und ein paar weitere Granden der Juniors begleiteten Nicolas Gonzalez, Spitzname El Turbo, auf seinen ersten Schritten ins Fußballabenteuer im fernen Europa.

„Ich bin natürlich sehr