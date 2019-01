StuttgartGenau eine Woche ist es noch für den VfB Stuttgart bis zum Start der Rückrunde in der Bundesliga am nächsten Samstag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05. Der Konkurrenzkampf ist dank der Rückkehr fast aller Verletzten und zwei Winterzugängen in vollem Gange – nicht nur was die Plätze in der ersten Elf angeht, sondern auch die Plätze im Kader für das jeweilige Spiel.

„Es ist ein Grundprinzip einer guten Mannschaft, dass man Positionen doppelt besetzt und mehrere Varianten hat, damit ein interner Kampf um die Plätze besteht“, sagt VfB-Trainer Markus Weinzierl. „Es ist leistungsfördernd, wenn ich mir nicht sicher sein