Stuttgart Man will sich ja nicht vorwerfen lassen, man hätte nicht auf alles geachtet in der Spielvorbereitung. Also stimmte Tim Walter, der Trainer des VfB Stuttgart, seine Mannschaft auf die ungewohnte Anstoßzeit am Montag (20.30 Uhr) entsprechend ein – mit einem Training am Sonntagabend. Zum letzten Heimspiel des Jahres ist der 1. FC Nürnberg zu Gast. Dem Club geht es nicht gut, die Nürnberger stehen auf Platz 16, kürzlich wurde ein Trainerwechsel vollzogen, die Fanseele kocht. Klingt nicht gut – aber geht’s dem VfB derzeit besser?

Tabellarisch natürlich, die Stuttgarter können schon mit einem Unentschieden gegen die Franken Platz drei