Tanguy Coulibaly: der Wirbler auf dem Flügel Der Tangi, wie ihn die Kollegen beim VfB rufen, hat am Sonntag und Montag einen letzten Abstecher in seine Heimat Frankreich gemacht. In Paris, wo der 18-Jährige mit seiner Mutter und fünf Geschwistern in bescheidenen Verhältnissen aufwuchs, hat Tanguy Coulibaly die Abschlussprüfung für sein Baccalauréat, das französische Abitur, absolviert – und letztlich bestanden. Dass die schulische Ausbildung stimmt, war der Mutter wichtig. Inzwischen ist der technisch versierte Linksfuß aus der U 19 von Paris Saint-Germain („An ihm waren auch deutsche Erstligisten interessiert“, sagt Mislintat) wieder zurück in St. Gallen, wo unter dem Trainer Tim Walter die Kommandos auf dem Platz ausschließlich auf Deutsch gegeben werden. „Tanguy ist ein sehr interessierter Junge, der schnellstmöglich Deutsch lernen will“, sagt der Teambetreuer und 84er-Meisterstürmer Peter Reichert, der die französischsprachigen Spieler beim VfB betreut. Zudem hilft der Belgier Orel Mangala als Übersetzer aus. Als offensiver Flügelspieler für die linke Seite geholt, soll Coulibaly mit seiner Technik auch im Eins-gegen-eins für Wirbel sorgen. Abzuwarten bleibt, wie der Franzose mit Wurzeln an der Elfenbeinküste, der zweite Ivorer beim VfB seit der Zeit des Linksverteidigers Artur Boka, mit der rauen Gangart der Verteidiger in der zweiten Liga zurechtkommt. Daher gilt gerade für Coulibaly das Motto des Sportdirektors Mislintat: „Die Jungen haben keinen Druck. Je schneller sie sich in den Vordergrund spielen, desto besser.“

Maxime Awoudja: ein Riese für das Zentrum Bereits als Neunjähriger spielte der Innenverteidiger in der Jugend des FC Bayern München – und wurde hier auch zum deutschen Junioren-Nationalspieler. Im vergangenen Sommer war es dann so weit: Der 1,88 Meter große Maxime Awoudja, der auch die Staatsangehörigkeit von Togo besitzt, bekam vom FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic seinen ersten Profivertrag vorgelegt. Awoudja trainierte häufig bei den Bayern-Stars um Manuel Neuer, Thomas Müller und Co. mit – spielte aber für den FC Bayern II in der Regionalliga. „Der Tipp kam von Tim“, sagt der VfB-Sportdirektor Sven Mislintat zur Verpflichtung des in der Spieleröffnung starken Abwehrspielers, den Trainer Walter noch aus seiner eigenen Zeit bei Bayern II kennt. In der Innenverteidigung nimmt der 21-Jährige aber auch in Stuttgart klar die Rolle des Herausforderers ein. Gibt es doch hier mit Marc-Oliver Kempf, Marcin Kaminski, Holger Badstuber, Timo Baumgartl sowie dem Eigengewächs Antonis Aidonis ein echtes Überangebot an Spielern für das Abwehrzentrum. Allerdings ist die Zukunft von Baumgartl, der am nächsten Montag ins Teamtraining einsteigt, noch fraglich. Und Badstuber, der im Training bereits mit Trainer Tim Walter aneinandergeriet („Er muss wissen: Ich bin der Chef“), macht in den Tagen von St. Gallen nicht den glücklichsten Eindruck. Dennoch gilt für Maxime Awoudja: Er muss sich erst einmal hintanstellen

