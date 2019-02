StuttgartWer am Montagmorgen nach dem 2:2 gegen den SC Freiburg auf den Trainingsplatz des VfB Stuttgart schaute, sah Spieler, die schon fleißig Meriten gesammelt haben in ihrer Karriere. Mario Gomez, der Ex-Nationalspieler. Holger Badstuber, der WM-Dritte von 2010. Gonzalo Castro, der Dauerbrenner der Bundesliga. Daniel Didavi, der feine Techniker. Das könnte beruhigend wirken. Doch beruhigend ist rein gar nichts derzeit beim VfB Stuttgart. 15 Punkte nach 20 Spielen, Relegationsrang 16, gegen den Sportclub den Sieg in der Nachspielzeit noch hergeschenkt – und davor eine Leistung gezeigt, die auch nicht gerade darauf hindeutet, dass die Siegesserie