StuttgartDer VfB Stuttgart hat am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 0:3 (0:1) gegen den FC Bayern verloren, was die Fans weniger schmerzt als die Art und Weise, wie die Niederlage zustande kam. So ließ Trainer Tayfun Korkut seine Elf mit einer destruktiv-defensiven Taktik auflaufen, mit der man nach Ansicht von Rekordnationalspieler und TV-Kritiker Lothar Matthäus „absolut keine Chance hat, gegen Bayern was zu holen“. Auch die Bundesliga-Tabelle ist aus VfB-Sicht zum Haareraufen: Null Punkte und null Tore stehen dort zu Buche. Stürmer Mario Gomez sagt trotz der ausgebremsten Euphorie: „Jetzt kommen die Gegner, mit denen wir uns messen