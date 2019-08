HeidenheimFür Tim Walter war der Fall klar. „Zu Holger Badstuber sage ich nichts“, erklärte der VfB-Cheftrainer nach dem 2:2 von Heidenheim, denn für den 43-Jährigen steht eben stets der Auftritt der Mannschaft im Vordergrund. Einem Spieler allein den roten Teppich auszurollen, das passt nicht in Walters Fußballbild. Dabei war dem Innenverteidiger im zweiten Saisonspiel der Zweitligasaison eine besondere Rolle zugekommen. Badstuber war ja neu in der Startelf – und er konzentrierte sich zunächst auf seine Defensivaufgaben. So verteidigte der 31-fache Nationalspieler mit gutem Stellungsspiel und viel Einsatz. Nur bei Standards rückte