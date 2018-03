OstfildernAm Samstag um 19 Uhr treten die Bundesliga-Handballerinnen des TV Nellingen zum Derby bei Frisch Auf Göppingen an. Ein heißes Spiel. Ganz speziell wird es für Annika Blanke. Denn am Mittwoch wurde bekannt, dass das Nellinger Eigengewächs den TVN am Ende der Saison verlassen wird – und nach Göppingen wechselt.

„Es wird Zeit für eine neue Herausforderung“, sagt Blanke kurz und knapp über ihre Beweggründe. „Es war nicht so, dass ich gesucht habe, aber jetzt habe ich dieses Angebot bekommen und freue mich darauf, etwas Neues kennenzulernen und neue Dinge zu lernen.“

Blanke spielt in ihrer sechsten Saison in Nellingen, schaffte