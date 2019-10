BlaubeurenDie Handballer des TSV Wolfschlugen gewannen in der Württembergliga beim TV Gerhausen mit 35:30 (17:14). Wolfgang Stoll, Abteilungsleiter der Wolfschlugener, war allerdings nur bedingt zufrieden mit der Leistung des Teams. „Wir haben einen noch deutlicheren Sieg durch Leichtsinn verschenkt“, erklärte Stoll.

In der ersten Hälfte waren die drittplatzierten Wolfschlugener besonders in der Abwehr nachlässig. Der TSV ruhte sich über weite Strecken auf seiner spielerischen Überlegenheit und der daraus folgenden Führung aus. Zu keiner Zeit jedoch war der Sieg in Gefahr. Trotzdem bemängelt Stoll, dass teilweise Konzentriertheit gefehlt habe.