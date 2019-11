EsslingenIm Verfolgerduell der Handball-Landesliga gelang dem Team Esslingen ein wichtiger Erfolg: Mit 31:24 (15:11) siegte das Team von Daniel Kraaz gegen die TSG Reutlingen und Trainer war rundum zufrieden: „Die erste Welle hat über 60 Minuten gut funktioniert, wir waren von allen Positionen aus torgefährlich und das Feuer, das ich zuletzt etwas vermisst hatte, war wieder da.“ Zudem ließen die Esslinger gegen Reutlingen ihre obligatorischen zehn Minuten in der zweiten Hälfte, in denen nicht mehr viel zusammen läuft, ausfallen: „Das war bislang immer so ab der 40. bis 43. Minute, aber dieses Mal nicht“, freute sich Kraaz.

