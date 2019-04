OstfildernWährend der letzten zwei Spielminuten gab es Standing Ovations, die Trommler trommelten, was die Arme noch hergaben – und dann kam der Konfettiregen. Meistens stehen die Handballerinnen des TV Nellingen II im Schatten des (Noch)-Bundesliga-Teams des Vereins. Nicht so an diesem Abend: Durch einen 24:18 (10:7)-Sieg gegen die TG Biberach feierten die Nellingerinnen vorzeitig die Meisterschaft in der Württembergliga und den Aufstieg in die Baden-Württemberg Oberliga.

Dass die Zukunft durch den Rückzug des Nellinger Bundesligateams einige Unsicherheiten bringt, war an diesem Abend völlig egal. „Wir haben uns das einfach verdient“, jubelte