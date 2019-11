Bad UrachDank einer stark verbesserten Abwehr setzten sich die Württembergliga-Handballerinnen des TV Reichenbach beim TSV Urach mit 27:19 (10:11) durch. In der ersten Hälfte verlief das Spiel beim Aufsteiger noch auf Augenhöhe. „Wir hatten allerdings im Angriff so unsere Probleme mit der offensiven Uracher Deckung“, bemängelte Reichenbachs Kreisläuferin Maike Kienzlen. Auch die sonst so erfolgreichen ersten Welle der TVR-Frauen kam nicht so richtig ins Rollen, mit einem Treffer Rückstand ging es in die Kabinen (10:11). In Abschnitt zwei legten Kienzlen und Co einen Acht-Tore-Laufe hin, ehe Urach beim 12:18 (40.) wieder etwas Zählbares gelang. „Ab da