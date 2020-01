Neu UlmDie Württembergliga-Handballerinnen des TV Reichenbach können auch ohne ihre Trainer gewinne. Armin Dobler und sein Assistent Tobias Lenz waren verhindert – dann saßen eben Hans-Philipp Haug und Moritz Greth vom zweiten TVR-Team auf der Bank und sahen mit an, wie die Spielerinnen bei der SG Burlafingen/PSV Ulm mit 25:20 (10:11) gewannen und die Tabellenführung übernahmen.

Laut Kreisläuferin Maike Kienzlen war das Spiel „nicht schön anzusehen“, vor allem nicht in der ersten Hälfte: „Da haben wir in der Abwehr zu wenig verschoben und vorne viel verworfen.“ Doch nach dem knappen Pausenrückstand machten es die TVR-Frauen besser, in der