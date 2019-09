OstfildernNur drei Feldtore in der zweiten Hälfte – TVN-Trainerin Veronika Goldammer fand klare Worte: „Mit dieser Angriffsleistung können wir in dieser Liga nicht bestehen.“ Die Handballerinnen des TV Nellingen haben auch ihr zweites Spiel in der 3. Liga, das erste Heimspiel, verloren. Mit 16:24 (10:13) unterlag das Team am Sonntag in der Sporthalle 1 gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach.

„Mit so vielen Ballverlusten können wir so ein Spiel in der Liga nicht gewinnen. 16 Angriffstore sind einfach viel zu wenig“, kritisierte Goldammer. Der Trainerin war klar, woran es dem Team fehlte: an der Härte. „Ich kann mit den Spielerinnen über diese