EsslingenDer TV Altbach hat in der Handball-Bezirksliga erwartungsgemäß beim Tabellenführer VfL Kirchheim verloren. In der Bezirksklasse hat das Team Esslingen II im Derby gegen den TV Plochingen II gewonnen. In der Kreisliga A gab es Siege für die HSG Ostfildern II, den TSV Denkendorf II und die SG Hegensberg/Liebersbronn II.

Bezirksliga

HSG Ebersbach/Bünzwangen – TSV Denkendorf 32:31

Der TSV Denkendorf hat denkbar knapp bei der HSG Ebersbach/Bünzwangen verloren. „Das war das erwartet enge Spiel“, analysierte Denkendorfs Trainer Ralf Wagner, dessen Team aber in allen Bereichen etwas zu wenig zustande