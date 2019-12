AltensteigIm wichtigen Spiel um den Aufstiegsplatz Vier der Landesliga haben sich die Handballer vom Team Esslingen im direkten Duell gegen den TSV Altensteig mit 31:27 (14:13) durchgesetzt und so den vierten Platz verteidigt. „Das war eine konzentrierte Leistung von uns in einem guten Landesliga Spiel“, lobte Team-Coach Daniel Kraaz. In einer lange sehr ausgeglichenen Partie ließen sich die Esslinger nie aus der Ruhe bringen und setzten sich zehn Minuten nach der Pause erstmals mit drei Toren ab. „Die Abwehr und Torhüter Tim Boss haben sich da nochmals gesteigert und dann war es auch ein verdienter Sieg“, sagte Kraaz stolz.