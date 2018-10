Reutlingen„Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen“, sagte Daniel Kraaz, der Trainer des Team Esslingen. Der Handball-Landesligist unterlag bei der TSG Reutlingen mit 27:33 (15:18), und Kraaz ist sich sicher: Schuld an dieser Niederlage ist nicht das handballerische Können der Esslinger. „Wir hatten eine schlechte Anfangsphase. Das lag vor allem daran, dass wir keinen Zugriff in der Abwehr bekommen haben und dass unser Rückzugsverhalten einfach zu langsam war“, sagte er. Reutlingen bestrafte diese Nachlässigkeiten gnadenlos mit Gegenstößen. Doch neben den Problemen im Defensivverhalten, wollte es bei den Esslingern auch im Angriff einfach nicht