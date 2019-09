EsslingenNach der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen die SG Ober-/Unterhausen hat das Team Esslingen in der Handball-Landesliga den ersten Sieg dieser Saison eingefahren. Gegen die HSG Rottweil setzten sich die Esslinger mit 25:21 (13:10) durch. Trainer Daniel Kraaz war erleichtert: „Wir haben viel besser gespielt als vergangene Woche. Daher war der Sieg auch komplett verdient.“ Vor allem die Defensive der Esslinger war an diesem Tag hellwach. „Unser Abwehrverhalten hat den Grundstein gelegt“, sagte Kraaz. Ein Sonderlob verteilte er an Torhüter Tim Boss: „Er hat wirklich sehr gut gespielt.“

Gegen Rottweil legte das Team einen