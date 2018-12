HerrenbergDaniel Kraaz war bedient und wollte das auch gar nicht verbergen. „Es hat an allem gefehlt, was man im Handball braucht – an der Einstellung, am Kampf, dazu kamen gefühlt zwanzig technische Fehler“, schimpfte der Trainer des Handball-Landesligisten Team Esslingen nach der 20:26 (11:16)-Niederlage beim Vorletzten SG H2Ku Herrenberg II. „Wir haben einen klaren Abstiegskandidaten, der fast schon um seine letzte Chance kämpft, aufgebaut.“

Die Verletzungssorgen wollte Kraaz jedenfalls nicht als Ausrede herhalten lassen. „Die Herrenberger haben gegen uns alles richtig gemacht und verdient gewonnen“, erklärte er. Zunächst war die Partie