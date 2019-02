EsslingenEs geht langsam in die entscheidende Phase der Saison. In Wolfschlugen findet am Samstag erst das Spitzenspiel der Frauen statt und anschließend das Derby gegen Hegensberg/Liebersbronn bei den Männern. Die Torhüter Sebastian Arnold und Nicolas Gross verlassen am Ende der Saison den Drittligisten TSV Neuhausen.

Männer – 3. Liga

Nach dem unglaublichen Comeback im Hinspiel, als der TSV Neuhausen nach klarem Rückstand doch noch siegte, hoffen die MadDogs auch am Samstag (19.30 Uhr) beim TuS Fürstenfeldbruck auf Punkte. Dass es eine ganz schwere Aufgabe wird, weiß aber auch Außenspieler Daniel Roos. „Fürstenfeldbruck hat erst ein