UnterensingenNichts war es mit dem vierten Sieg des Handball-Württembergligisten SG Hegensberg/Liebersbronn gegen den SKV Unterensingen in dieser Saison. Mit 22:31 (12:15) unterlag die SG deutlich beim SKV. „Wir sind katastrophal ins Spiel gestartet“, sagte SG-Trainer Jochen Masching, der sich bereits beim Stand von 1:6 gezwungen sah, die erste Auszeit zu nehmen. Anschließend kam die SG besser ins Spiel und vor der Halbzeit teilweise bis auf drei Tore heran.

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Fabian Sokele sogar auf 17:18 und es schien als wäre die SG dran. Allerdings setzte sich der SKV just in dieser Phase entscheidend ab. „Wir haben in