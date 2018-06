Herbrechtingen (red) - Die Württembergliga-Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn haben ihre Auswärtspartie bei der SG Herbrechtingen/Bolheim mit 20:24 (11:11) verloren. Hegensberg/Liebersbronn belegt Tabellenplatz sechs, ehe es am Samstag gegen das Spitzenteam TSV Zizishausen geht. In der Defensive ging der Plan der Gäste nicht auf, die großen Abwehrspieler mit schneller Rotation von Ball und Mann in Bewegung zu bringen. In der Offensive agierte Hegensberg/Liebersbronn hektisch. Bis fünf Minuten vor dem Ende war das Team aber bis auf ein Tor dran. Ein Foul von Nils Kühl sorgte dafür, dass die Gäste die letzten Minuten in Unterzahl