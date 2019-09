ReichenbachGanz souverän sicherte sich der TV Reichenbach vor heimischer Kulisse einen 30:15 (13:7)-Sieg gegen die SG Hofen/Hüttlingen und startet so mit 4:0 Punkten in die neue Handball-Landesliga-Saison. Einziger Makel laut TVR-Athletiktrainer Alec Farrell: „Wir müssen eigentlich viel höher gewinnen“. Zu Beginn der Partie tat sich Reichenbach durchaus schwer. „Wir sind mit der offensiven Abwehr der SG nicht richtig klar gekommen“, erklärte Farrell. In der Folge bekam der TVR das Spiel allerdings in den Griff. Nach der Halbzeit drehten die Reichenbacher voll auf und setzten sich in der 45. Minute mit zehn Toren ab. „Danach war es für uns ein entspanntes