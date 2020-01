PlochingenDie vergeigen es jetzt auch“, sagte ein Handball-Fan im Foyer der Schafhausäckerhalle, als er gerade auf der großen Videoleinwand den Ballverlust von Nationalspieler Kai Häfner in der Schlussphase des EM-Spiels gegen Kroatien beobachtet hatte. Es lag eine Menge Frust in der Stimme, der aber längst nicht nur von der knappen Niederlage des Nationalteams genährt wurde. Nach dem Spielende in Wien löste sich um genau 22.08 Uhr am Samstagabend auch die Versammlung in Plochingen schnell auf. Dort hatten die heimischen Drittliga-Handballer eine ernüchternde 29:34 (9:14)-Pleite gegen den HBW Balingen-Weilstetten II kassiert.

War das Vorrundenaus