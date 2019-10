NeuhausenDie Handballer des TSV Neuhausen lassen nicht nach und haben auch gegen die ambitionierte SG Köndringen/Teningen voll überzeugt: Mit dem 32:17 (16:10)-Kantersieg sicherten sich die MadDogs Rang zwei der Baden-Württemberg Oberliga und jede Menge Respekt. Nach dem 47:25 gegen den TSV Zizishausen in der Vorwoche, zeigte das Team erneut eine sehr starke Abwehrleistung und wusste zudem mit variablen Angriffsvarianten zu überzeugen.

„Jeder will in jeder Situation sein bestes geben“, lobte Trainer Markus Locher, der zwar lautstark Kommandos an der Seitenlinie gab, aber letztlich nichts zu bemängeln hatte. „17 Gegentore sind wahnsinnig“, sagte