KaiserslauternWeiterer Dämpfer für die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen: Bei der TuS Dansenberg kassierte das Team von Trainer Eckhard Nothdurft beim 24:28 (8:17) eine weitere Niederlage und bleibt damit auf dem drittletzten Tabellenplatz. „Wie befürchtet, hat uns Dansenbergs Torhüter Kevin Klier, der vor der Saison von den Eulen Ludwigshafen kam, den Zahn gezogen“, resümierte TVN-Akteur Daniel Roos.

Schon in der ersten Hälfte hatten die Filderhandballer ihre Probleme mit dem 1,96 Meter großen Keeper, der schon in der ersten Bundesliga aktiv war. Zudem bekam der TVN auch den TuS-Angriff nicht wirklich in den Griff. Das Resultat: Ein