OstfildernTorhüterin Sarah Wachter verlässt zum Saisonende die Bundesliga-Handballerinnen des TV Nellingen und wechselt zum Ligakonkurrenten Neckarsulmer SU. Dort wird die 19-Jährige wieder auf ihren ehemaligen Trainer Pascal Morgant treffen, der bis zum Ende der vergangenen Saison fünf Jahre lang die Hornets trainiert hatte. Außerdem spielen in Neckarsulm die ehemaligen Nellingerinnen Louisa Wolf und Sina Namat.

Der Wechsel von Wachter, die in der Saison 2016/2017 ins Nellinger A-Jugend-Bundesliga-Team kam und seit vergangener Saison in der Bundesliga spielt, kommt nicht völlig überraschend. Die 19-Jährige ist in der DHB-Juniorinnen-Auswahl, nahm