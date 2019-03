HalleGenau 479 Kilometer mit dem Bus, Rückkehr um vier Uhr in der Früh – und das nach einer 30:33 (18:14)-Niederlage beim bisherigen Schlusslicht SV Union Halle-Neustadt. Die Stimmung bei den Bundesliga-Handballerinnen des TV Nellingen war am Tiefpunkt, als sie am Sonntagmorgen wieder in der Heimat angekommen waren. In der Tabelle stehen sie nun auch ganz unten. Letzter. Am Tiefpunkt.

Sportliche Auswirkungen hat das nicht, nachdem der Verein angekündigt hatte, das Team am Ende der Saison aus der Bundesliga zurückzuziehen. Von den Spielerinnen wird in der kommenden Saison möglicherweise keine einzige den Gang mit in die 3. Liga gehen – als