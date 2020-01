DeizisauBei der Jugend war von Anfang an mehr Spannung drin“, sagt Daniel Fischer, der Handball-Abteilungsleiter des TSV Deizisau. In der Tat: Die Nachricht von der Aufkündigung der Jugendspielgemeinschaft mit dem TSV Denkendorf zum Ende der Saison schlug bei beiden Vereinen hohe Wellen. In der indirekt daraus resultierenden Auflösung auch der Frauen-Spielgemeinschaft HSG Deizisau/Denkendorf wurde nun eine pragmatische Lösung gefunden – bei der es jedoch eine Hürde zu überwinden gab, über die die Deizisauer springen mussten: Das erste Frauen-Team, das in der Württembergliga Chancen auf den Aufstieg in die Baden-Württemberg Oberliga hat, tritt ab der