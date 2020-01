NeuhausenPatrik Letzgus lacht und sagt: „Man wächst mit seinen Aufgaben.“ Gerade ist das Spitzenspiel zwischen dem TSV Neuhausen und der HSG Konstanz II zu Ende und die dezimierten Neuhausener haben auf ganzer Linie überzeugt und mit 29:24 gewonnen. Auch dank Letzgus. Und auch dank Roman Fleisch, bis er nach 15 Minuten verletzt vom Feld musste.

Der 26-jährige Letzgus und sein 21-jähriger Rückraumkollege Fleisch haben sichtlich Spaß in ihrer neuen Rolle in der Mannschaft – in der vergangenen Spielzeit waren die Handballer nicht die erste Wahl beim TSV. Und auch zu Beginn der laufenden Saison in der Baden-Württemberg Oberliga hatten andere Spieler