PlochingenEs ist eine Erfolgsgeschichte. Innerhalb von fünf Jahren ist der TV Plochingen von der Württembergliga in die 3. Liga geklettert. Damit gehört der TVP zu den besten 100 Handball-Mannschaften in Deutschland. Und der Verein hat den gerade aus der 3. Liga abgestiegenen TSV Neuhausen als männliche Nummer eins in der Region abgelöst, so wie die Neuhausener einst den TSV Deizisau überholt haben.

Es war kein Hauruck-Aufstieg. Die Strukturen bei den Plochingern sind in den vergangenen Jahren im Gleichschritt mit der sportlichen Entwicklung gewachsen. Die Aufgaben sind auf ausreichend viele Schultern verteilt. Kurzum: Es wurde und wird beim TVP