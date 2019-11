MetzingenIm Spiel zwischen dem Tabellenersten und dem Tabellenletzen in der Landesliga ließen die Handballer des TSV Köngen über 60 Minuten nichts anbrennen und siegten am Ende verdient mit 35:28 (18:11) beim TV Neuhausen/Erms II. „Ich hatte im Vorfeld ja ein wenig Bauchschmerzen“, sagte TSV-Coach Simon Hablizel, „doch aufgrund des guten Starts waren die schnell wieder weg“. Von Beginn an wurden die Köngener ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich früh mit vier Toren ab. Näher kam der TV sogar gar nicht mehr heran. „Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass wir den Sack etwas früher zumachen“, meinte Hablizel. „Aber wir haben halt auch mal wieder