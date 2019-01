WolfschlugenWir machen so weiter. Kompromisslos.“ Es waren noch gut 20 Minuten in der Begegnung der Handball-Württembergliga zwischen dem TSV Wolfschlugen und der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf zu spielen, als Wolfschlugens Trainer Veit Wager diesen Satz gut hörbar und dabei energisch in die Hände klatschend durch die Halle rief. Ein Satz, von dem man nicht allzu lange davor nicht geglaubt hätte, dass er angesichts der deutlichen 28:18 Führung nötig sein sollte. Die Wolfschlugener spielten kompromisslos weiter und deklassierten den Konkurrenten schließlich mit 43:23 (20:15). Es war eine Willensleistung, eine Demonstration der Stärke und des