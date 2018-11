Aalen-WasseralfingenEs war ein „gewonnener Punkt“ für Trainerin Veronika Goldammer und den TV Nellingen II im Auswärtsspiel gegen die SG Hofen/Hüttlingen der Hanbdall-Württembergliga. Am Ende stand ein 22:22 (12:9) auf der Anzeigetafel. „Wir sind gut gestartet“, sagte Goldammer, die allerdings nach wenigen Minuten wegen einer Verletzung nur noch sieben Feldspielerinnen zur Verfügung hatte. Nach dem Führungswechsel in der 19. Minute schafft es Nellingen trotzdem, dran zu bleiben und ging mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Halbzeit. Nach der Pause schien es einige Male so, als könnte sich Hofen/Hüttlingen absetzen, doch der TVN gab sich nicht auf und