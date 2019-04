AllensbachIm zweiten Anlauf hat es geklappt: Nachdem die Handball-Frauen des TSV Wolfschlugen in der vergangenen Saison nur knapp am Aufstieg aus der Baden-Württemberg Oberliga in die 3. Liga vorbeigeschrammt waren, machte es das Team von Trainer Rouven Korreik nun besser und sicherte sich bereits einen Spieltag vor Ablauf der aktuellen Runde einen Platz in der dritthöchsten Liga des Landes. Beim bereits abgestiegenen Schlusslicht SV Allensbach II reichte den Wolfschlugenerinnen ein 29:24 (14:12)-Erfolg, um am Ende mindestens den zweiten Platz, der zum direkten Aufstieg berechtigt, zu belegen.

Entscheidet das Korreik-Team am kommenden