EsslingenDie männliche Handball-A-Jugend des TSV Wolfschlugen trennte sich in der Bundesliga von der SG Pforzheim/Eutingen mit einem 33:33-Unentschieden. Weiter sieglos in der Bundesliga bleibt die HSG Ostfildern. Die männliche A-Jugend der JSG Deizisau/Denkendorf wurde in der Württembergliga Vizemeister, ebenso wie die weibliche A-Jugend des TV Nellingen in der Baden-Württemberg Oberliga.

Männliche Jugend A-Jugend – Bundesliga

TSV Wolfschlugen – SG Pforzheim/ Eutingen 33:33

Eine gerechte Punkteteilung gab es im hart umkämpften und spielerisch hochwertigen Bundesligaspiel um Platz drei. Nach dieser