EsslingenDie SG Hegensberg/Liebersbronn ist endgültig in der Württembergliga-Saison 2019/2020 angekommen. In einem packenden Handballspiel rang die Mannschaft von Trainer Sinisa Mitranic dem bislang verlustpunktfreien Tabellenführer SG Lauterstein ein 32:32 (14:17)-Unentschieden ab. Dabei sah es lange Zeit nicht danach aus, Hegensberg/Liebersbronn lag quasi die gesamte Spielzeit über zurück – vier Minuten vor Schluss gar noch mit fünf Toren. Doch die Handballer vom Berg zeigten Moral, der an diesem Tag überragende Henning Richter (10 Tore) sicherte der Mannschaft mit zwei Treffern in der Schlussminute einen Punkt. Es war der erste Ausgleich seit dem 1:1