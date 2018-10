EsslingenEs war ein Stich ins Wespennest. Der Autor des EZ-Handball-Blogs „Am Kreis“ hatte sich in seinem jüngsten Beitrag aufgeregt: über das Thema Schiedsrichter. Und zwar über den Umgang mit ihnen. Dreimal war Sigor Paesler in den vergangenen Wochen in einer Handballhalle gewesen – und jedes Mal kam er kopfschüttelnd heraus: Die Unparteiischen wurden – egal wie ihre Leistung gewesen war – ausgepfiffen, angebrüllt, beschimpft. Unverhältnismäßig und „peinlich“ empfand das der Blog-Schreiber in seinem Text „Pfiffe gegen Pfiffe“. Es geht nicht nur ihm so.

Auf den Eintrag, der auf Facebook x-Mal geteilt und weitergeteilt wurde, gab es zahlreiche