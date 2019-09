NürtingenFlorian Beck ist wieder im Geschäft. Nachdem er im Jahr 2013 nach drei Jahren als Trainer beim TSV Neuhausen aufgehört hatte, machte er eine fünfjährige Handball-Pause. In der vergangenen Saison stieg er beim A-Jugend-Bundesligateam der JSG Echaz/Erms wieder ein – und seit dieser Runde betreut er die Männer des TSV Zizishausen in der Baden-Württemberg Oberliga. Gleich im vierten Spiel heißt der Gegner am Sonntag um 17 Uhr: TSV Neuhausen.

„Natürlich freue ich mich darauf“, sagt Beck. „Ich freue mich auf jedes Spiel“, ergänzt er. Irgendwie hat ihm der Handball dann doch gefehlt. Und: „Ich freue mich auf das Wiedersehen mit dem einen oder