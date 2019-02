PlochingenLukas Fischer ist erst 21 Jahre alt, aber der talentierte Rückraumspieler weiß genau, was er will – zumindest beim Handball. Ganz klar formuliert er, dass es nicht sein Ziel ist, langfristig in der Baden-Württemberg Oberliga zu spielen. Stattdessen will er sich in der 3. Liga etablieren und liebäugelt mit der 2. Bundesliga – irgendwann, nicht sofort. Überheblich ist der ehemalige Jugend-Nationalspieler nicht, selbstbewusst aber schon. Er weiß, was er kann und das zeigt er momentan beim TV Plochingen, dem ambitionierten Dritten der Baden-Württemberg Oberliga.

Der Liga, in der er nicht ewig spielen möchte. So war die Entscheidung